Врачи Техаса советуют людям мыть все, что они едят

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Паразит относится к виду Cyclospora. По данным Департамента здравоохранения Техаса, с за последний месяц в штате зарегистрировано 70 случаев заражения. У людей начинается сильная диарея после потребления свежих продуктов. Келси Татум (Kelsey Tatum), эпидемиолог из отдела здравоохранения округа Вичита, отмечает, что все свежие продукты нужно обязательно мыть.
«Не важно, будете ли вы готовить или есть свежие продукты сырыми, все их нужно промывать. Также нужно обязательно мыть руки», - говорит доктор Татум.
Среди других симптомов инфекции: лихорадка, усталость, боль в животе, тошнота и рвота.
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