Иностранцы взвинчивают цены на жилье в Америке

19 июля 2017 года, 18:15

Фото: AmericaRU.com

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Иностранцы покупают дома в США с рекордной скоростью, и это толкает цены на жилу недвижимость вверх – особенно в популярных прибрежных городах.Согласно данным отчета Национальной ассоциации риэлторов, опубликованного во вторник, иностранные покупатели и недавние иммигранты приобрели в США жилье на 153 миллиарда долларов за года – это на 50% больше, чем в 2016-м.Это превзошло предыдущий рекорд по иностранным инвестициям, установленный в 2015 году, когда иностранцы приобрели в Америке жилой недвижимости на сумму почти 104 миллиарда долларов.По данным ассоциации риэлторов, число домов на рынке падает в течение 24 месяцев подряд, что делает самый последний сезон продажи весной одним из самых конкурентоспособных на рынке. Высокий спрос также создает условия для роста цен на жилье, в особенности – в прибрежных зонах.Средние цены на жилье в Сан-Франциско увеличились более чем в два раза с 2009 года, согласно индексам S&P CoreLogic Case-Shiller, которые отслеживают цены на жилье в США. В Нью-Йорке, Сиэтле и Майами наблюдается такая же картина.