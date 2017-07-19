Мадонна добилась запрета продажи на аукционе любовных писем Тупака Шакура

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Редкое письмо Тупака Шакура к экс-подруге Мадонне должны были выставить на торги, однако Верховный суд штата Нью-Йорк одобрил требование певицы удалить 20 предметов из продажи. Речь касается комплекта нижнего белья, старой чековой книжки, расчески, некоторых личных фото, письма Тупака Шакура и записки для некоего «J» (предположительно – актеру Джону Эносу). В ней Мадонна называла Уитни Хьюстон и Шарон Стоун «ужасно посредственными». Только за эту записку аукцион мог выручить 5 тысяч долларов. Мадонна обвинила поверенного и арт-консультанта Дарлина Лутца в том, что «он предал ее доверие и отдал на аукцион имущество без согласия».
Аукцион начнется 19 июля, на торги выставят более 100 предметов Мадонны, включая костюмы, фотографии и тексты песен.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115649
http://www.americaru.com/news/115649