Мадонна добилась запрета продажи на аукционе любовных писем Тупака Шакура

19 июля 2017 года, 17:40

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Поп-певице Мадонне (Madonna) удалось получить запретительный ордер на продажу романтических писем покойного исполнителя Тупака Шакура на аукционе, поскольку адресованы они были ей. В целом, звезда добилась запрета для Gotta Have It Collectibles, чтобы остановить продажу 20 личных вещей.Редкое письмо Тупака Шакура к экс-подруге Мадонне должны были выставить на торги, однако Верховный суд штата Нью-Йорк одобрил требование певицы удалить 20 предметов из продажи. Речь касается комплекта нижнего белья, старой чековой книжки, расчески, некоторых личных фото, письма Тупака Шакура и записки для некоего «J» (предположительно – актеру Джону Эносу). В ней Мадонна называла Уитни Хьюстон и Шарон Стоун «ужасно посредственными». Только за эту записку аукцион мог выручить 5 тысяч долларов. Мадонна обвинила поверенного и арт-консультанта Дарлина Лутца в том, что «он предал ее доверие и отдал на аукцион имущество без согласия».Аукцион начнется 19 июля, на торги выставят более 100 предметов Мадонны, включая костюмы, фотографии и тексты песен.