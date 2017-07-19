Кому BBC платит больше всего?

Фото: AmericaRU.com
Клаудиа Винклеман получает самый высокий гонорар среди женщин, однако даже ее зарплата – меньше, чем у веущих-мужчин. Крис Эван в 2017 году заработал 2,25 миллионов фунтов стерлингов (около 2,7 миллионов долларов), при этом зарплата Винклеман составила лишь 450 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).
Около двух третей звезд, зарабатывающих более 150 000 фунтов стерлингов на канале, составляют мужчины. Генеральный директор Тони Холл заявил, что менеджмент будет больше работать в гендерных вопросах.
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