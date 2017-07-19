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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканец получил срок в 4 пожизненных заключения
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Американец получил срок в 4 пожизненных заключения


Американец получил срок в 4 пожизненных заключения
Фото: AmericaRU.com
Жителя Пенсильвании приговорили к четырем срокам пожизненного заключения – в общей сложности, к 155 годам в тюрьме за его роль в неудачном ограблении кредитного союза в Коннектикуте.

Во время ограбления к исполнительному директору банка привязали бомбу с требованием выдачи денег. Позднее выяснилось, что взрывчатка была ненастоящей. Тем не менее, Майкл Бэнэнти (Michael Benanti) из Лейк Хармони был приговорен в федеральном суде штата Теннесси за вымогательство, похищение людей, угон, ограбление и прочие преступления в огромному сроку.

Бэнэнти и Брайан Синам из Уотервилла, штат Мэн, ворвались в дом исполнительного директора Мэтью Юссман в Бристоле 23 февраля 2015 года. Они связали его 70-летнюю мать и привязали поддельную бомбу к нему с требованием выдать деньги кредитного союза Новой Британии.
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