Американец получил срок в 4 пожизненных заключения

19 июля 2017 года, 16:40

Фото: AmericaRU.com

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Жителя Пенсильвании приговорили к четырем срокам пожизненного заключения – в общей сложности, к 155 годам в тюрьме за его роль в неудачном ограблении кредитного союза в Коннектикуте.Во время ограбления к исполнительному директору банка привязали бомбу с требованием выдачи денег. Позднее выяснилось, что взрывчатка была ненастоящей. Тем не менее, Майкл Бэнэнти (Michael Benanti) из Лейк Хармони был приговорен в федеральном суде штата Теннесси за вымогательство, похищение людей, угон, ограбление и прочие преступления в огромному сроку.Бэнэнти и Брайан Синам из Уотервилла, штат Мэн, ворвались в дом исполнительного директора Мэтью Юссман в Бристоле 23 февраля 2015 года. Они связали его 70-летнюю мать и привязали поддельную бомбу к нему с требованием выдать деньги кредитного союза Новой Британии.