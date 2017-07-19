«Умные» очки Google Glass вернулись в строй

Фото: AmericaRU.com
Компания заявила, что аккумулятор у Glass Enterprise Edition работает дольше. Кроме того, новая версия не так быстро износится, по сравнению со своим предшественником. Однако она по-прежнему напоминает оригинальную модель с небольшим прозрачным дисплеем и встроенной камерой. В новой модели стоит более мощный процессор, а также восьмимегапиксельная камера. Кроме того, подключение к Wi-Fi стало более надежным.
Glass Enterprise Edition столкнется с конкуренцией со стороны Microsoft HoloLens и других. Многие полагали, что проект был отменен после того, как исполнительный директор, Тони Фаделл (Tony Fadell), ушел в отставку в прошлом году. Тем не менее, отдел Х материнской компании Alphabet продолжал развивать технологию и теперь продемонстрировал свои усилия.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115643
http://www.americaru.com/news/115643