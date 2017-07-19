Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:46 am | Чикаго 6:46 am | Сан-Франциско 4:46 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессУмные очки Google Glass вернулись в строй
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

«Умные» очки Google Glass вернулись в строй


Умные очки Google Glass вернулись в строй
Фото: AmericaRU.com
Спустя два года после отказа от оригинальной версии продукта компания Google выпустила обновленную версию Google Glass, ориентированную на корпоративных клиентов.

Компания заявила, что аккумулятор у Glass Enterprise Edition работает дольше. Кроме того, новая версия не так быстро износится, по сравнению со своим предшественником. Однако она по-прежнему напоминает оригинальную модель с небольшим прозрачным дисплеем и встроенной камерой. В новой модели стоит более мощный процессор, а также восьмимегапиксельная камера. Кроме того, подключение к Wi-Fi стало более надежным.

Glass Enterprise Edition столкнется с конкуренцией со стороны Microsoft HoloLens и других. Многие полагали, что проект был отменен после того, как исполнительный директор, Тони Фаделл (Tony Fadell), ушел в отставку в прошлом году. Тем не менее, отдел Х материнской компании Alphabet продолжал развивать технологию и теперь продемонстрировал свои усилия.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115643
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus