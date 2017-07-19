«Умные» очки Google Glass вернулись в строй

19 июля 2017 года, 15:16

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115643

Спустя два года после отказа от оригинальной версии продукта компания Google выпустила обновленную версию Google Glass, ориентированную на корпоративных клиентов.Компания заявила, что аккумулятор у Glass Enterprise Edition работает дольше. Кроме того, новая версия не так быстро износится, по сравнению со своим предшественником. Однако она по-прежнему напоминает оригинальную модель с небольшим прозрачным дисплеем и встроенной камерой. В новой модели стоит более мощный процессор, а также восьмимегапиксельная камера. Кроме того, подключение к Wi-Fi стало более надежным.Glass Enterprise Edition столкнется с конкуренцией со стороны Microsoft HoloLens и других. Многие полагали, что проект был отменен после того, как исполнительный директор, Тони Фаделл (Tony Fadell), ушел в отставку в прошлом году. Тем не менее, отдел Х материнской компании Alphabet продолжал развивать технологию и теперь продемонстрировал свои усилия.