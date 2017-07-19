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ФБР предупреждает родителей об опасностях игрушек, подключающихся к Интернету


ФБР предупреждает родителей об опасностях игрушек, подключающихся к Интернету
Фото: AmericaRU.com
В понедельник ФБР выпустило заявление, в котором предупреждает родителей о небезопасности «умных» детских игрушек, требующих подключения к Интернету.

Федеральное бюро расследований сообщило, что такие игрушки могут содержать микрофоны, камеры, GPS, средства хранения данных и распознавание речи, которые могут раскрывать личную информацию. Агентство отметило, что нормальный разговор с игрушкой или окружающей средой может помочь узнать имя ребенка, в какой школе он учится и что делает. «Я думаю, что это первый раз, когда ФБР выпустило подобное предупреждение», - сказал Тод Бердсли (Tod Beardsley), директор по исследованиям в компании Rapid7 , занимающейся кибербезопасностью.

«Многие люди склонны доверять ФБР как правительственной организации, поэтому это определенно повышает осведомленность о риске, связанном с игрушками, подключающимися к Интернету», - добавил он. «Умные» игрушки и развлекательные устройства набирают популярность из-за внедрения технологий, которые изучают и адаптируют свое поведение на основе взаимодействия с пользователем. В феврале Германия запретила продажу и говорящей куклы Кайлы, ссылаясь на риск взлома.
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