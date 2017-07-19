Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:47 am | Чикаго 6:47 am | Сан-Франциско 4:47 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСредиземноморская диета может предотвратить деменцию
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Средиземноморская диета может предотвратить деменцию


Средиземноморская диета может предотвратить деменцию
Фото: AmericaRU.com
Рацион средиземноморской диеты помогает укрепить кости, улучшить здоровье сердцем, увеличить продолжительность жизни, а также уменьшить риска развития диабета и высокого кровяного давления. Теперь к этому списку можно добавить и снижение риска развития деменции.

Новое исследование, представленное на Международной конференции ассоциации болезни Альцгеймера в Лондоне на этой неделе, показало, что здоровые взрослые, которые следовали средиземноморской диете, снизили риск развития деменции на треть. «Употребление здоровой растительной пищи связано с улучшением когнитивных функций и снижением риска когнитивных нарушений в старости на 30-40 процентов», - сказал ведущий автор исследования Клэр МакЭвой (Claire McEvoy) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследователи отметили, что активность наших генов сильно зависит от четырех основных факторов: диеты, физических упражнений, сна и стресса. Возможно, питание – самый важный из них. Однако, следуя средиземноморской диете, забудьте о лазанье, пицце и спанакопите – они не входят в ежедневном меню тех, кто живет на солнечном средиземноморском побережье.

Настоящая диета проста: она включает большое количество фруктов и овощей, цельные зерна, фасоль и орехи. Также основной акцент делается на оливковое масло. Кроме того, придется попрощаться с сахаром, мучным и жирным.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115639
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus