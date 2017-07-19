Средиземноморская диета может предотвратить деменцию

19 июля 2017 года, 14:22

Фото: AmericaRU.com

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Рацион средиземноморской диеты помогает укрепить кости, улучшить здоровье сердцем, увеличить продолжительность жизни, а также уменьшить риска развития диабета и высокого кровяного давления. Теперь к этому списку можно добавить и снижение риска развития деменции.Новое исследование, представленное на Международной конференции ассоциации болезни Альцгеймера в Лондоне на этой неделе, показало, что здоровые взрослые, которые следовали средиземноморской диете, снизили риск развития деменции на треть. «Употребление здоровой растительной пищи связано с улучшением когнитивных функций и снижением риска когнитивных нарушений в старости на 30-40 процентов», - сказал ведущий автор исследования Клэр МакЭвой (Claire McEvoy) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Исследователи отметили, что активность наших генов сильно зависит от четырех основных факторов: диеты, физических упражнений, сна и стресса. Возможно, питание – самый важный из них. Однако, следуя средиземноморской диете, забудьте о лазанье, пицце и спанакопите – они не входят в ежедневном меню тех, кто живет на солнечном средиземноморском побережье.Настоящая диета проста: она включает большое количество фруктов и овощей, цельные зерна, фасоль и орехи. Также основной акцент делается на оливковое масло. Кроме того, придется попрощаться с сахаром, мучным и жирным.