В Калифорнии сильный пожар грозит историческим местам «Золотой лихорадки»

19 июля 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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Лесной пожар охватил значительную территорию в горах рядом с национальным парком Йосемити. Огонь разрушил восемь построек и подбирается к городу эпохи «Золотой лихорадки».Огонь вспыхнул в округе Марипоса в высокой траве, которая разрослась после полноводной зимы, но быстро высохла жарким летом. Воспламенение сухостоя в рекордную жару – основная причина стихийных пожаров во всех западных штатах Америки. Тысячи жителей, живущих к юго-западу от парка Йосемити, принудительно эвакуируют из-за риска дальнейшего распространения огня.По состоянию на вечер вторника пожар охватил площадь в 101 квадратный километр. Парк оставался открытым во вторник, но несколько дорог, посещаемых туристами, были заблокированы. В частности, закрыты подходы в районе шоссе 49 в предгорьях Сьерра-Невады, где осталось много исторических мест, возникших во времена «Золотой лихорадки», большинство из которых заброшено.Губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) объявил в регионе чрезвычайное положение.