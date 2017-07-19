Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:46 am | Чикаго 6:46 am | Сан-Франциско 4:46 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Калифорнии сильный пожар грозит историческим местам Золотой лихорадки
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Калифорнии сильный пожар грозит историческим местам «Золотой лихорадки»


В Калифорнии сильный пожар грозит историческим местам Золотой лихорадки
Фото: AmericaRU.com
Лесной пожар охватил значительную территорию в горах рядом с национальным парком Йосемити. Огонь разрушил восемь построек и подбирается к городу эпохи «Золотой лихорадки».

Огонь вспыхнул в округе Марипоса в высокой траве, которая разрослась после полноводной зимы, но быстро высохла жарким летом. Воспламенение сухостоя в рекордную жару – основная причина стихийных пожаров во всех западных штатах Америки. Тысячи жителей, живущих к юго-западу от парка Йосемити, принудительно эвакуируют из-за риска дальнейшего распространения огня.

По состоянию на вечер вторника пожар охватил площадь в 101 квадратный километр. Парк оставался открытым во вторник, но несколько дорог, посещаемых туристами, были заблокированы. В частности, закрыты подходы в районе шоссе 49 в предгорьях Сьерра-Невады, где осталось много исторических мест, возникших во времена «Золотой лихорадки», большинство из которых заброшено.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) объявил в регионе чрезвычайное положение.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115637
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus