В Калифорнии сильный пожар грозит историческим местам «Золотой лихорадки»

Фото: AmericaRU.com
Огонь вспыхнул в округе Марипоса в высокой траве, которая разрослась после полноводной зимы, но быстро высохла жарким летом. Воспламенение сухостоя в рекордную жару – основная причина стихийных пожаров во всех западных штатах Америки. Тысячи жителей, живущих к юго-западу от парка Йосемити, принудительно эвакуируют из-за риска дальнейшего распространения огня.
По состоянию на вечер вторника пожар охватил площадь в 101 квадратный километр. Парк оставался открытым во вторник, но несколько дорог, посещаемых туристами, были заблокированы. В частности, закрыты подходы в районе шоссе 49 в предгорьях Сьерра-Невады, где осталось много исторических мест, возникших во времена «Золотой лихорадки», большинство из которых заброшено.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) объявил в регионе чрезвычайное положение.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Американец получил срок в 4 пожизненных заключения →
- ФБР предупреждает родителей об опасностях игрушек, подключающихся к Интернету →
- 10-летний мальчик стал самой молодой жертвой опиоидов во Флориде →
- Ребенок умер от менингита, которым заразился через поцелуй →
- 2 пешехода получили серьезные ранения, когда в них врезался украденный автомобиль →
- Женщина, которая утверждала, что потеряла ребенка из-за стрельбы на вечеринке, не была беременной →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115637
http://www.americaru.com/news/115637