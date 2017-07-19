Тираннозавры не могли бегать

19 июля 2017 года, 14:01

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование пришло к выводу, что тираннозавры были медленными. Специалисты Манчестерского университета в Англии изучили самого известного динозавра в мире и определили, что из-за своих огромных размеров и веса тираннозавр не смог бы погнаться за ужином со всей скорости.Более того, животному было сложно даже быстро ходить. «Мы объединили две биомеханических метода, известные как многодиапазонный динамический анализ и анализ нагрузок на скелет, в одну имитационную модель, создав новую и более точную», - говорится в заявлении ученых. Они обнаружили, что если бы тираннозавр бегал, то его кости сломались бы под весом собственного тела. Максимально безопасная скорость, с которой могли передвигаться хищники, составляла 28 километров в час. Предыдущие эксперименты показали, что динозавр перемещался со скоростью 72 километра в час.Вероятно, тираннозавр изо всех сил пытался поймать еду, но было мало шансов, что она останется в челюстях короля динозавров. Исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, что сила укуса тираннозавра около 3,6 тонн, что равно весу трех маленьких автомобилей.