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Главная страница → Раздел: События/Скандалы10-летний мальчик стал самой молодой жертвой опиоидов во Флориде
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10-летний мальчик стал самой молодой жертвой опиоидов во Флориде


10-летний мальчик стал самой молодой жертвой опиоидов во Флориде
Фото: AmericaRU.com
В Майами 10-летний мальчик невольно стал жертвой кризиса опиоидной наркомании, что делает его одним из самых молодых пострадавших в штате Флорида.

По результатам предварительных анализов на токсикологию, в организме Альтона Банкса (Alton Banks) было обнаружено сильнодействующее обезболивающее – «Фентанил». Мальчик, который был жизнерадостным и мечтал стать инженером, упал без сознания в своем доме в прошлом месяце, передает Miami Herald. Позже он скончался в больнице. Следователи полагают, что Алтон получил препарат в бассейне по соседству или во время прогулки домой в районе Обертауна, который находится в эпицентре опиоидной эпидемии.

«Фентанил» представляет собой настолько сильнодействующий опиоид, что он может попасть в организм при вдыхании или путем контакта с кожей. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что нет оснований полагать, что наркотик был у мальчика дома.

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