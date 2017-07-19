Ребенок умер от менингита, которым заразился через поцелуй

19 июля 2017 года, 12:57

Фото: AmericaRU.com

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Супружеская пара из Айовы призывает родителей проявлять осторожность. Их трехнедельная дочь умерла от вирусного заболевания, которое, вероятно, передалось ей через поцелуй.Дочь у Николь (Nicole) и Шейна Сифрит (Shane Sifrit) родилась всего за неделю до свадьбы. Но через два часа после того, как пара произнесла клятвы, органы ребенка начали отказывать. Пара отвезла ребенка в больницу, где выяснили, что он заразился менингитом HSV-1, вызванным вирусом герпеса.Родители, у которых был отрицательный результат анализа на вирус, заявили, что, скорее всего, их дочь заразилась от кого-то, кто приходил в гости к ребенку. «Трудно точно определить, как она заразилась вирусом, но важно, чтобы люди были осторожны, когда позволяют всем обращаться со своими детьми», - заявила Николь Сифрит.