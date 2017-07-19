Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:47 am | Чикаго 6:47 am | Сан-Франциско 4:47 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыРебенок умер от менингита, которым заразился через поцелуй
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ребенок умер от менингита, которым заразился через поцелуй


Ребенок умер от менингита, которым заразился через поцелуй
Фото: AmericaRU.com
Супружеская пара из Айовы призывает родителей проявлять осторожность. Их трехнедельная дочь умерла от вирусного заболевания, которое, вероятно, передалось ей через поцелуй.

Дочь у Николь (Nicole) и Шейна Сифрит (Shane Sifrit) родилась всего за неделю до свадьбы. Но через два часа после того, как пара произнесла клятвы, органы ребенка начали отказывать. Пара отвезла ребенка в больницу, где выяснили, что он заразился менингитом HSV-1, вызванным вирусом герпеса.

Родители, у которых был отрицательный результат анализа на вирус, заявили, что, скорее всего, их дочь заразилась от кого-то, кто приходил в гости к ребенку. «Трудно точно определить, как она заразилась вирусом, но важно, чтобы люди были осторожны, когда позволяют всем обращаться со своими детьми», - заявила Николь Сифрит.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115631
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus