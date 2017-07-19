Аарон Картер вернулся на сцену после ареста

Фото: AmericaRU.com
В понедельник в Бирмингеме, штат Алабама, поп-звезда впервые появился на публике после ареста в Джорджии по подозрению в вождении в нетрезвом виде и хранении наркотиков. Несмотря на сильную грозу, более 1100 человек пришли посмотреть бесплатный концерт 29-летнего исполнителя в торговом центре Brookwood Village.
В день концерта представитель Картера сказал: «Тур продолжается, чему все очень рады. Сегодня будет шоу, а завтра он встретится с поклонниками и поприветствует их". Прежде чем выйти на сцену, певец написал ряд твитов, в которых защищал себя. «Я не буду продолжать терпеть такую ложь обо мне. Я не употребляю наркотики - это не смешно! Это осуждение должно закончиться сейчас! Удивительно, как многие из вас могут скрываться за вашими телефонами и писать об этом, но не сказать в лицо», - написал Картер.
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