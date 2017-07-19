В Саудовской Аравии арестовали женщину, которая сняла видео, где она в топе и мини-юбке

Фото: AmericaRU.com
Ее наряд был бы ничем не примечателен в США, но он нарушил строгий консервативный дресс-код Саудовской Аравии для женщин. В выходные дни видеоролик разошелся по Интернету, а во вторник нагрянула полиция. Как передает Associated Press, на видео женщина прогуливается по историческому форту.
«Короткий видеоролик, снятый в деревне в пустынном районе Найд, откуда происходят многие из самых консервативных племен и семей Саудовской Аравии», - говорится в сообщении под видео. Некоторые похвалили женщину за храбрость, другие – призвали наказать ее за нарушение закона.
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