В Саудовской Аравии арестовали женщину, которая сняла видео, где она в топе и мини-юбке

19 июля 2017 года, 11:49

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115627

Сотрудники правоохранительных органов арестовали жительницу Саудовской Аравии, которая изображена на коротком видео, выложенном в Snapchat. На записи видно, что женщина в короткой юбке и топе.Ее наряд был бы ничем не примечателен в США, но он нарушил строгий консервативный дресс-код Саудовской Аравии для женщин. В выходные дни видеоролик разошелся по Интернету, а во вторник нагрянула полиция. Как передает Associated Press, на видео женщина прогуливается по историческому форту.«Короткий видеоролик, снятый в деревне в пустынном районе Найд, откуда происходят многие из самых консервативных племен и семей Саудовской Аравии», - говорится в сообщении под видео. Некоторые похвалили женщину за храбрость, другие – призвали наказать ее за нарушение закона.