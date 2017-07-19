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2 пешехода получили серьезные ранения, когда в них врезался украденный автомобиль


2 пешехода получили серьезные ранения, когда в них врезался украденный автомобиль
Фото: AmericaRU.com
В Коннектикуте во вторник днем два пешехода получили серьезные ранения, когда в них врезался украденный автомобиль.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дорожно - транспортное происшествие. «Я услышал громкий удар, а когда повернулся, то увидел, что женщина, которая стояла на автобусной остановке, была сбита автомобилем», - сказал Марк Боулье (Mark Beaulieu), очевидец происшествия, который живет в нескольких домах от несчастного случая.

По словам стражей порядка, во время ДТП в украденном внедорожнике находились шестеро подростков. Они сбежали с места преступления и до сих пор их не поймали. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Полиция говорит, что женщина потеряла обе ноги, но, как ожидается, выживет. В настоящее время состояние мужчины удалось стабилизировать.

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