Прием пищи в «неправильное время» влияет на вес тела и циркадные ритмы

18 июля 2017 года, 21:34

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что время, в которое происходит прием пищи, в большей степени важен для потери веса, чем количество съеденных калорий.Грызуны, следующие плану сокращения калорий в рационе во время откормочного цикла, единственные среди пяти групп, смогли похудеть. «Если применить полученные данные в контексте поведения человека, то диета будет эффективной только тогда, когда калории потребляются в дневное время, когда мы бодрствуем и активны. Кроме того, прием пищи в неправильное время, ночное время, не приведет к потере веса даже при соблюдении диеты", - заявили специалисты Юго-Западного медицинского центра при Университете Техаса.Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».