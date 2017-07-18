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Прием пищи в «неправильное время» влияет на вес тела и циркадные ритмы


Прием пищи в неправильное время влияет на вес тела и циркадные ритмы
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное на мышах, показало, что время, в которое происходит прием пищи, в большей степени важен для потери веса, чем количество съеденных калорий.

Грызуны, следующие плану сокращения калорий в рационе во время откормочного цикла, единственные среди пяти групп, смогли похудеть. «Если применить полученные данные в контексте поведения человека, то диета будет эффективной только тогда, когда калории потребляются в дневное время, когда мы бодрствуем и активны. Кроме того, прием пищи в неправильное время, ночное время, не приведет к потере веса даже при соблюдении диеты", - заявили специалисты Юго-Западного медицинского центра при Университете Техаса.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».

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