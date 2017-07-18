Прием пищи в «неправильное время» влияет на вес тела и циркадные ритмы

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Грызуны, следующие плану сокращения калорий в рационе во время откормочного цикла, единственные среди пяти групп, смогли похудеть. «Если применить полученные данные в контексте поведения человека, то диета будет эффективной только тогда, когда калории потребляются в дневное время, когда мы бодрствуем и активны. Кроме того, прием пищи в неправильное время, ночное время, не приведет к потере веса даже при соблюдении диеты", - заявили специалисты Юго-Западного медицинского центра при Университете Техаса.
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Cell Metabolism».
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