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Главная страница → Раздел: ПрогрессСтресс старит мозг на четыре года
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Стресс старит мозг на четыре года


Стресс старит мозг на четыре года
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что стрессовые события в жизни, такие как смерть ребенка, развод или увольнение, могут состарить мозг, по меньшей мере, на четыре года.

Ученые проанализировали данные 1300 человек в возрасте от 50 лет, обратив особое внимание на производительности памяти и мышление, чтобы оценить здоровье мозга. В исследовании не рассматривался риск развития деменции, так как на него могут оказывать влияние различные факторы. Полученные результаты были представлены на конференции Международной ассоциации болезни Альцгеймера в Лондоне. Ученые Университета штата Висконсина обнаружили, что афроамериканцы были больше подвержены риску стресса, чем другие этнические группы. Это потому, что они набрали худшие результаты в тестах на память, а также они, как правило, живут в бедных районах.

Хотя исследование не выявило какой-либо прямой связи между стрессом и повышенным риском развития деменции, стрессовые переживания, как известно, оказывают влияние на функции мозга, которые в долгосрочной перспективе могут привести к слабоумию. Теория заключается в том, что стресс увеличивает воспаление, которое может увеличить риск развития слабоумия - и она в настоящее время проверяется специалистами Университета Саутгемптона.
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