Женщина, которая утверждала, что потеряла ребенка из-за стрельбы на вечеринке, не была беременной

Фото: AmericaRU.com
21-летняя Чейан Уиллис (Cheyanne Willis) была одной из восьми людей, получивших ранения. После окончания вечеринки около десяти человек остались посмотреть «Человека-паука», но как только выключили свет и запустили фильм, двое мужчин в капюшонах вошли в парадную дверь, а затем открыли огонь в комнате. От полученных ранений скончался 22-летний Аутум Гаррет (Autum Garrett) из Хантингтона, штат Индиана.
После выписки из больницы Уиллис сказала местным СМИ, что потеряла своего ребенка. Теперь, полиция говорит, что женщина никогда не была беременна.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Полиция снова арестовала скандально известную 86-летнюю похитительницу драгоценностей →
- Бывшего спикера Палаты представителей Денниса Хастерта освободили из тюрьмы →
- Полиция застрелила жительницу Миннеаполиса, вызвавшую 911 →
- В Атлантике формируется тропический ураган Дон, которому пророчат неясный прогноз →
- Собака помогла спасти оленя, застрявшего в воде →
- American Airlines заявили, что причиной эвакуации рейса не был метеоризм одного из пассажиров →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115617
http://www.americaru.com/news/115617