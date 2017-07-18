Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:42 pm | Чикаго 3:42 pm | Сан-Франциско 1:42 pm
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖенщина, которая утверждала, что потеряла ребенка из-за стрельбы на вечеринке, не была беременной
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Женщина, которая утверждала, что потеряла ребенка из-за стрельбы на вечеринке, не была беременной


Женщина, которая утверждала, что потеряла ребенка из-за стрельбы на вечеринке, не была беременной
Фото: AmericaRU.com
В начале июля в результате стрельбы на семейной вечеринке в Цинциннати, штат Огайо, погиб один человек и еще восемь получили ранения. Вечеринку устроили по поводу празднования беременности женщины. Позже женщина заявила, что из-за инцидента потеряла ребенка.

21-летняя Чейан Уиллис (Cheyanne Willis) была одной из восьми людей, получивших ранения. После окончания вечеринки около десяти человек остались посмотреть «Человека-паука», но как только выключили свет и запустили фильм, двое мужчин в капюшонах вошли в парадную дверь, а затем открыли огонь в комнате. От полученных ранений скончался 22-летний Аутум Гаррет (Autum Garrett) из Хантингтона, штат Индиана.
После выписки из больницы Уиллис сказала местным СМИ, что потеряла своего ребенка. Теперь, полиция говорит, что женщина никогда не была беременна.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115617
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus