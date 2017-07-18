Женщина, которая утверждала, что потеряла ребенка из-за стрельбы на вечеринке, не была беременной

18 июля 2017 года, 20:42

Фото: AmericaRU.com

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В начале июля в результате стрельбы на семейной вечеринке в Цинциннати, штат Огайо, погиб один человек и еще восемь получили ранения. Вечеринку устроили по поводу празднования беременности женщины. Позже женщина заявила, что из-за инцидента потеряла ребенка.21-летняя Чейан Уиллис (Cheyanne Willis) была одной из восьми людей, получивших ранения. После окончания вечеринки около десяти человек остались посмотреть «Человека-паука», но как только выключили свет и запустили фильм, двое мужчин в капюшонах вошли в парадную дверь, а затем открыли огонь в комнате. От полученных ранений скончался 22-летний Аутум Гаррет (Autum Garrett) из Хантингтона, штат Индиана.После выписки из больницы Уиллис сказала местным СМИ, что потеряла своего ребенка. Теперь, полиция говорит, что женщина никогда не была беременна.