Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:42 pm | Чикаго 3:42 pm | Сан-Франциско 1:42 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПрием антидепрессантов во время беременности не влияет на IQ ребенка
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Прием антидепрессантов во время беременности не влияет на IQ ребенка


Прием антидепрессантов во время беременности не влияет на IQ ребенка
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что связи между нарушениями интеллекта у детей и приемом антидепрессантов матерью во время беременности не существует.

Специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке обнаружили, что умственная отсталость была диагностирована у 0,9 процентов детей, чьи матери принимали антидепрессанты во время беременности, по сравнению с 0,5 процентами тех, чьи матери не принимали препараты. Несмотря на более высокую оценку относительного риска умственной отсталости, статистически значимая разница перестала быть таковой после учета таких факторов, как возраст родителей и анамнез.

«Основываясь на результатах этого исследования, мы утверждаем, что умственная отсталость коррелирует другими характеристиками, такими как история психических расстройств, старший возраст матерей или отцов и психические расстройства у матери до беременности», - отмечают ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Psychiatry».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115615
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus