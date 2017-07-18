Прием антидепрессантов во время беременности не влияет на IQ ребенка

18 июля 2017 года, 20:20

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что связи между нарушениями интеллекта у детей и приемом антидепрессантов матерью во время беременности не существует.Специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке обнаружили, что умственная отсталость была диагностирована у 0,9 процентов детей, чьи матери принимали антидепрессанты во время беременности, по сравнению с 0,5 процентами тех, чьи матери не принимали препараты. Несмотря на более высокую оценку относительного риска умственной отсталости, статистически значимая разница перестала быть таковой после учета таких факторов, как возраст родителей и анамнез.«Основываясь на результатах этого исследования, мы утверждаем, что умственная отсталость коррелирует другими характеристиками, такими как история психических расстройств, старший возраст матерей или отцов и психические расстройства у матери до беременности», - отмечают ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Psychiatry».