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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция снова арестовала скандально известную 86-летнюю похитительницу драгоценностей
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Полиция снова арестовала скандально известную 86-летнюю похитительницу драгоценностей


Полиция снова арестовала скандально известную 86-летнюю похитительницу драгоценностей
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов снова арестовали скандально известную 86-летнюю похитительницу драгоценностей, которая в понедельник вечером совершила кражу в Walmart на сумму почти 83 долларов.

Дорис Пэйн (Doris Payne) была арестована по обвинению в совершении кражи в магазине после того, как она пыталась засунуть товары из аптеки, электронику и продукты в сумку, передает FOX 5. Пэйн решилась на преступление еще до того, как стражи порядка сняли электронное устройство для контроля заключенных, находящихся под домашним арестом.

Вот уже более шестидесяти лет женщина попадает в полицейские участки по всей стране. Она редко проводит много времени в тюрьме из-за состояния здоровья. Все украденные вещи были возвращены в Walmart, и Пэйн доставили в тюрьму города Чембли.
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