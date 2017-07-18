Полиция снова арестовала скандально известную 86-летнюю похитительницу драгоценностей

18 июля 2017 года, 19:51

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов снова арестовали скандально известную 86-летнюю похитительницу драгоценностей, которая в понедельник вечером совершила кражу в Walmart на сумму почти 83 долларов.Дорис Пэйн (Doris Payne) была арестована по обвинению в совершении кражи в магазине после того, как она пыталась засунуть товары из аптеки, электронику и продукты в сумку, передает FOX 5. Пэйн решилась на преступление еще до того, как стражи порядка сняли электронное устройство для контроля заключенных, находящихся под домашним арестом.Вот уже более шестидесяти лет женщина попадает в полицейские участки по всей стране. Она редко проводит много времени в тюрьме из-за состояния здоровья. Все украденные вещи были возвращены в Walmart, и Пэйн доставили в тюрьму города Чембли.