Бывшего спикера Палаты представителей Денниса Хастерта освободили из тюрьмы

18 июля 2017 года, 19:24

Фото: AmericaRU.com

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Бывший спикер Палаты представителей США Деннис Хастерт (Dennis Hastert) был освобожден из федеральной тюрьмы в штате Миннесота, где провел последние 13 месяцев за попытку скрыть сексуальное насилие над подростками.75-летний Хастерт теперь находится под надзором сотрудников правоохранительных органов Чикаго. Представитель Управления тюрем подтвердил, что передача заключенного произошла в понедельник. Адвокат Хастерта отказался от комментариев.Окружной судья США Томас Дюркин (Thomas Durkin) приговорил Хастерта к 15 месяцам тюрьмы за попытку скрыть сексуальное насилие над подростками. Он назвал бывшего спикера Палаты представителей «серийным растлителем подростков». Судья также приказал Хастерту принять участие в программе лечения для сексуальных преступников. В дополнение к тюремному заключению Хастерт заплатил за свои преступления потерей репутации и разоблачением тайны, за которую он предложил заплатить 3,5 миллиона долларов.