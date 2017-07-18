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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБывшего спикера Палаты представителей Денниса Хастерта освободили из тюрьмы
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Бывшего спикера Палаты представителей Денниса Хастерта освободили из тюрьмы


Бывшего спикера Палаты представителей Денниса Хастерта освободили из тюрьмы
Фото: AmericaRU.com
Бывший спикер Палаты представителей США Деннис Хастерт (Dennis Hastert) был освобожден из федеральной тюрьмы в штате Миннесота, где провел последние 13 месяцев за попытку скрыть сексуальное насилие над подростками.

75-летний Хастерт теперь находится под надзором сотрудников правоохранительных органов Чикаго. Представитель Управления тюрем подтвердил, что передача заключенного произошла в понедельник. Адвокат Хастерта отказался от комментариев.

Окружной судья США Томас Дюркин (Thomas Durkin) приговорил Хастерта к 15 месяцам тюрьмы за попытку скрыть сексуальное насилие над подростками. Он назвал бывшего спикера Палаты представителей «серийным растлителем подростков». Судья также приказал Хастерту принять участие в программе лечения для сексуальных преступников. В дополнение к тюремному заключению Хастерт заплатил за свои преступления потерей репутации и разоблачением тайны, за которую он предложил заплатить 3,5 миллиона долларов.

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