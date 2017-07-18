Нарушение сна увеличивают риск развития деменции

18 июля 2017 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что нарушение сна может увеличить риск развития деменции.Ученые проанализировали данные более 1600 человек и пришли к выводу, что те, кто страдают от нарушений дыхания ночью, с большей вероятностью имеют накопления белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Они проанализировали три американских исследования, в которых были изучены связь между обструктивным апноэ сна - одним из наиболее распространенных нарушений сна - и изменениями в мозге, которые могут указывать на больший риск развития деменции.Известно, что накопление амилоидного белка является предшественником болезней, таких как болезнь Альцгеймера. Апноэ возникает, когда верхние дыхательные пути полностью или частично перекрываются, что приводит к прерыванию сна. Исследователи сказали, что возможно, что постоянные пробуждения означают, что мозг не справляется с очищением от бляшек, что обычно происходит во время сна. Люди, которые неоднократно вздрагивали в течение ночи, также продемонстрировали увеличение накоплений белка.