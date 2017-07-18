В леднике нашли тела пары, пропавшей без вести в 1942 году

18 июля 2017 года, 18:23

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115607

В тающем леднике Альп были обнаружены замороженные тела супружеской пары, пропавшей без вести в 1942 году.Марселин Дюмулин (Marcelin Dumoulin) и Франсин Дюмулин (Francine Dumoulin), родители семерых детей, пропали без вести 75 лет назад после того, как ушли доить коров на лугу в кантоне Вале. Местная полиция подтвердила, что на прошлой неделе на леднике Цанфлеуран, расположенном возле курорта Ле-Диаблере, на высоте 2620 метров от уровня моря были обнаружены два тела, при которых были документы, удостоверяющие личность.Кроме того, для подтверждения их личности сотрудники правоохранительных органов проведут тест ДНК. Младшая дочь Дюмулинов, которой в настоящее время 79 лет, призналась, что она вместе с родными никогда не прекращала поиски. «Мы надеялись, что однажды сможем похоронить их так, как они этого заслуживают. Я могу сказать, что после 75 лет ожидания эта новость придает мне внутреннего спокойствия», - сказала она. По словам свидетелей, тела полностью сохранились, как и их документы.