Полиция застрелила жительницу Миннеаполиса, вызвавшую 911

18 июля 2017 года, 17:57

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115605

Вскоре после того как 40-летняя Жюстин Рушчик (Justine Ruszczyk) позвонила 911 и сообщила о возможном нападении возле своего дома, ее застрелил полицейский.Инцидент произошел в субботу, но сотрудники правоохранительных органов до сих пор не объяснили, почему полицейский выстрелил. «Ее семье и мне не было предоставлено почти никакой дополнительной информации относительно того, что произошло после прибытия полиции», - сказал жених Рушчик, Дон Дамонд (Don Damond).Мохамед Нур (Mohamed Noor) и Мэтью Харрити (Matthew Harrity), которые отреагировали на вызов, были отправлены в административный отпуск. Более того, у стражей порядка были нательные камеры, но на момент инцидента их выключили.Отсутствие информации расстраивает общественность, а ни городская администрация, ни полиция не следят за расследованием. «Наблюдение за ходом расследования делается для того, чтобы Департамент полиции Миннеаполиса расследовал наиболее громкие случаи и при этом помогал строить доверие общества к процессу правосудия», - сказал мэр в своем заявлении.