Полиция застрелила жительницу Миннеаполиса, вызвавшую 911

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Инцидент произошел в субботу, но сотрудники правоохранительных органов до сих пор не объяснили, почему полицейский выстрелил. «Ее семье и мне не было предоставлено почти никакой дополнительной информации относительно того, что произошло после прибытия полиции», - сказал жених Рушчик, Дон Дамонд (Don Damond).
Мохамед Нур (Mohamed Noor) и Мэтью Харрити (Matthew Harrity), которые отреагировали на вызов, были отправлены в административный отпуск. Более того, у стражей порядка были нательные камеры, но на момент инцидента их выключили.
Отсутствие информации расстраивает общественность, а ни городская администрация, ни полиция не следят за расследованием. «Наблюдение за ходом расследования делается для того, чтобы Департамент полиции Миннеаполиса расследовал наиболее громкие случаи и при этом помогал строить доверие общества к процессу правосудия», - сказал мэр в своем заявлении.
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