Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:40 pm | Чикаго 12:40 pm | Сан-Франциско 10:40 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция застрелила жительницу Миннеаполиса, вызвавшую 911
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Полиция застрелила жительницу Миннеаполиса, вызвавшую 911


Полиция застрелила жительницу Миннеаполиса, вызвавшую 911
Фото: AmericaRU.com
Вскоре после того как 40-летняя Жюстин Рушчик (Justine Ruszczyk) позвонила 911 и сообщила о возможном нападении возле своего дома, ее застрелил полицейский.

Инцидент произошел в субботу, но сотрудники правоохранительных органов до сих пор не объяснили, почему полицейский выстрелил. «Ее семье и мне не было предоставлено почти никакой дополнительной информации относительно того, что произошло после прибытия полиции», - сказал жених Рушчик, Дон Дамонд (Don Damond).

Мохамед Нур (Mohamed Noor) и Мэтью Харрити (Matthew Harrity), которые отреагировали на вызов, были отправлены в административный отпуск. Более того, у стражей порядка были нательные камеры, но на момент инцидента их выключили.

Отсутствие информации расстраивает общественность, а ни городская администрация, ни полиция не следят за расследованием. «Наблюдение за ходом расследования делается для того, чтобы Департамент полиции Миннеаполиса расследовал наиболее громкие случаи и при этом помогал строить доверие общества к процессу правосудия», - сказал мэр в своем заявлении.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115605
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus