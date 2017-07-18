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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНа американцев с собакой напала бешеная рысь
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На американцев с собакой напала бешеная рысь


На американцев с собакой напала бешеная рысь
Фото: AmericaRU.com
Рысь, которая атаковала двух человек с собакой в Антеме, штат Аризона, оказалась бешеной, сообщают представители местной службы дикой природы.

Местный житель гулял с собакой, когда на него напала рысь.
Случайный прохожий пришел на помощь, и рысь ранила его руку. Сейчас он проходит курс лечения, в том числе – от опасного заражения. Вакцина предоставлена бесплатно.

Натан Гонсалес (Nathan Gonzalez), представитель управления дикой природы Аризоны, заявил, что тестирование животного определило, что рысь была инфицирована бешенством.
«Чрезмерная агрессия распространена с дикой природой, когда у животного есть бешенство. Поведение всегда указывает на болезнь», - подчеркнул Гонсалес.

В Аризоне около 60 диких животных в этом году дали положительный результат теста на бешенство, четверо из них были рыси.
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