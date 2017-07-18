На американцев с собакой напала бешеная рысь

18 июля 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Рысь, которая атаковала двух человек с собакой в Антеме, штат Аризона, оказалась бешеной, сообщают представители местной службы дикой природы.Местный житель гулял с собакой, когда на него напала рысь.Случайный прохожий пришел на помощь, и рысь ранила его руку. Сейчас он проходит курс лечения, в том числе – от опасного заражения. Вакцина предоставлена бесплатно.Натан Гонсалес (Nathan Gonzalez), представитель управления дикой природы Аризоны, заявил, что тестирование животного определило, что рысь была инфицирована бешенством.«Чрезмерная агрессия распространена с дикой природой, когда у животного есть бешенство. Поведение всегда указывает на болезнь», - подчеркнул Гонсалес.В Аризоне около 60 диких животных в этом году дали положительный результат теста на бешенство, четверо из них были рыси.