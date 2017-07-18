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Главная страница → Раздел: ПолитикаЖительница Нью-Йорка родила первого ребенка в 59 лет
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Жительница Нью-Йорка родила первого ребенка в 59 лет


Жительница Нью-Йорка родила первого ребенка в 59 лет
Фото: AmericaRU.com
После почти 40 лет попыток забеременеть 59-летней американке из Нью-Йорка Акосуа Буду Амоако (Akosua Budu Amoako) улыбнулась удача. Она родила своего первого ребенка Исайю.

Она и ее муж, который также носит имя Исайя, пытались завести своего ребенка, как только поженились – 38 лет назад. После того, как уже немолодой женщине сделали ЭКО, Акосуа, наконец, забеременела и родила здорового мальчика в женском центре Белевью в Нискаюне, недалеко от Олбани.

Пара перестала пытаться завести ребенка после того, как у женщины нашли спайку в фаллопиевой трубе, из-за которой естественная беременность практически невозможна. В прошлом году они узнали, что 60-летняя женщина из Ганы родила тройняшек после лечения бесплодия, супруги решились на ЭКО.
В прошлом году в США родилось 754 ребенка у женщин после 50 лет.
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