Жительница Нью-Йорка родила первого ребенка в 59 лет

18 июля 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115601

После почти 40 лет попыток забеременеть 59-летней американке из Нью-Йорка Акосуа Буду Амоако (Akosua Budu Amoako) улыбнулась удача. Она родила своего первого ребенка Исайю.Она и ее муж, который также носит имя Исайя, пытались завести своего ребенка, как только поженились – 38 лет назад. После того, как уже немолодой женщине сделали ЭКО, Акосуа, наконец, забеременела и родила здорового мальчика в женском центре Белевью в Нискаюне, недалеко от Олбани.Пара перестала пытаться завести ребенка после того, как у женщины нашли спайку в фаллопиевой трубе, из-за которой естественная беременность практически невозможна. В прошлом году они узнали, что 60-летняя женщина из Ганы родила тройняшек после лечения бесплодия, супруги решились на ЭКО.В прошлом году в США родилось 754 ребенка у женщин после 50 лет.