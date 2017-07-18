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Главная страница → Раздел: ЭкономикаЛунная сумка Нила Армстронга может установить рекорд продаж на Sothebys
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Лунная сумка Нила Армстронга может установить рекорд продаж на Sotheby's


Лунная сумка Нила Армстронга может установить рекорд продаж на Sothebys
Фото: AmericaRU.com
Sotheby`s выставит на аукцион лунный пылеуловитель экипажа «Аполлона 11», который может продан на сумму до 4 миллионов долларов. Это будет рекорд для подобных лотов.

Сумка Нила Армстронга (Neil Armstrong) будет выставлена на торги дома Sotheby`s уже на этой неделе. Она может стать самым ценным космическим артефактом, который когда-либо продавался на аукционе. В целом, дом проведет первый аукцион, посвященный реликвиям космической программы Соединенных Штатов. Торги состоятся в галерее Sotheby`s в Нью-Йорке и на eBay накануне 48-й годовщины посадки «Аполлона 11» на Луну.

«Этот мешок для обеззараживания образцов лунной пыли - действительно самый редкий и самый важный артефакт для исследования космоса», - говорится в описании Sotheby`s. Сумка имеет размеры 30 на 22 сантиметра, застегивается на «молнию». Она была ошибочно продана в 2015 году Службой маршалов США, а затем ненадолго возвращена НАСА до тех пор, пока суд не вынесет решение о ее возврате покупателю.
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