Астрономы поймали «особый» радиосигнал с соседней звезды

18 июля 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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Астрономы поймали «особый» радиосигнал с соседней звездыУченые Лаборатории планетарной среды обитания в Университете Пуэрто-Рико говорят, что обнаружили «особенные радиосигналы» от звезды, расположенной от нас всего в 11 световых годах.Возможность открытия инопланетной жизни у красной карликовой звезды, известной как Ross-128 взбудоражила всех любителей астрономии. «Гипотеза об инопланетянах теряется на фоне многих других объяснений, которые подходят больше», - отметил Абель Мендес (Abel Mendez), директор лаборатории.Впервые сигнал был пойман весной, когда команда астрофизиков изучала серию маленьких и относительно холодных красных карликовых звезд, некоторые из которых окружены планетами. Ross-128 планет не имеет, но от этого солнца исходили «очень специфические сигналы». «Они состояли из широкополосных квазипериодических неполяризованных импульсов с очень сильными дисперсионно-подобными функциями», - отметил Абель Мендес. Это означает, что они не были просто радиопомехами, они необычны для красного карлика.Существует три основные возможных объяснения. Это могли быть выбросы, подобные солнечным вспышкам, выбросы от другого объекта рядом со звездой или взрыв на близкой к звезде орбите.