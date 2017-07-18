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В Атлантике формируется тропический ураган Дон, которому пророчат неясный прогноз


В Атлантике формируется тропический ураган Дон, которому пророчат неясный прогноз
Фото: AmericaRU.com
В Атлантическом океане формируется тропический шторм, получивший имя Дон. Ничего хорошего американскому побережью его приход не сулит. Впрочем, Национальный центр ураганов опровергает подозрение, что имя ураган получил в честь нынешнего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Национальный центр ураганов объявил о появлении тропического шторма Дона в 5 часов вечера в понедельник. Он может вызвать ливни на Малых Антильских островах. Сейчас система находится в 400 км к юго-востоку от Барбадоса. Пока Дону присвоен низкий класс со скоростью ветра 50 км в час. Но в ближайшее время условия могут измениться, и шторм способен превратиться в настоящий ураган.

Хотя умеренная интенсификация является официальным прогнозом, интенсивность Дона в краткосрочной перспективе трудно предсказать. Поскольку он настолько «компактен», говорят в Центре ураганов, «значительные изменения в интенсивности - как вверх, так и вниз - становятся более вероятными». Точное будущее Дона станет известно в течение 72 часов, когда он войдет в Карибский бассейн.
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