В Атлантике формируется тропический ураган Дон, которому пророчат неясный прогноз

18 июля 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115595

В Атлантическом океане формируется тропический шторм, получивший имя Дон. Ничего хорошего американскому побережью его приход не сулит. Впрочем, Национальный центр ураганов опровергает подозрение, что имя ураган получил в честь нынешнего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).Национальный центр ураганов объявил о появлении тропического шторма Дона в 5 часов вечера в понедельник. Он может вызвать ливни на Малых Антильских островах. Сейчас система находится в 400 км к юго-востоку от Барбадоса. Пока Дону присвоен низкий класс со скоростью ветра 50 км в час. Но в ближайшее время условия могут измениться, и шторм способен превратиться в настоящий ураган.Хотя умеренная интенсификация является официальным прогнозом, интенсивность Дона в краткосрочной перспективе трудно предсказать. Поскольку он настолько «компактен», говорят в Центре ураганов, «значительные изменения в интенсивности - как вверх, так и вниз - становятся более вероятными». Точное будущее Дона станет известно в течение 72 часов, когда он войдет в Карибский бассейн.