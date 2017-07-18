На сайте Walmart цвет одного из продуктов назвали «нигерским»

Фото: AmericaRU.com
Walmart пришлось приносить извинения после того, как ужасное описание продукта стороннего поставщика пробралось на веб-сайт розничного гиганта. Отмечается, что цвет сетчатой переплетенной накладки, которая используется в качестве защитного слоя между волосами человека и вшитыми волосами, был описан с использованием расистского термина.
После того, как клиенты пожаловались в службу поддержки сайта, товар убрали из каталога. «В то время как мы стремимся предоставлять точную информацию о продукте, эти данные предоставлены производителями, поставщиками и другими лицами и не были нами проверены», - говорится в заявлении Walmart.
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