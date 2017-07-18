На сайте Walmart цвет одного из продуктов назвали «нигерским»

18 июля 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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Покупатели подняли волну критики в адрес персонала сети гипермаркетов Walmart, на сайте которой цвет одного из товара был описан как «нигерский коричневый».Walmart пришлось приносить извинения после того, как ужасное описание продукта стороннего поставщика пробралось на веб-сайт розничного гиганта. Отмечается, что цвет сетчатой переплетенной накладки, которая используется в качестве защитного слоя между волосами человека и вшитыми волосами, был описан с использованием расистского термина.После того, как клиенты пожаловались в службу поддержки сайта, товар убрали из каталога. «В то время как мы стремимся предоставлять точную информацию о продукте, эти данные предоставлены производителями, поставщиками и другими лицами и не были нами проверены», - говорится в заявлении Walmart.