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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжессика Альба ждет третьего ребенка
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Джессика Альба ждет третьего ребенка


Джессика Альба ждет третьего ребенка
Фото: AmericaRU.com
Голливудская актриса и бисзневумен Джессика Альба (Jessica Alba) вновь беременна – она ждет своего третьего ребенка с мужем Кэшем Уорреном. Об этом объявила она в понедельник в Instagram.

36-летняя Альба также является матерью для двух дочерей: 9-летней Онор Мэри и 5-летней Хейвен Гарнер. Вместе с заявлением о своей новой беременности актриса выложила очаровательное видео с дочерьми, которые держат воздушные шары.

Подозрения о пополнении в семье Альбы и Уоррена начали распространяться после того, во время их недавнего отдыха на Гавайях актриса носила только свободные платья и пила безалкогольные коктейли.

Джессика Альба выпускает свою серию экологичных товаров, включая косметику. Несколько месяцев назад она прекратила выпуск некоторых продуктов после жалоб клиентов и судебных разбирательств.
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