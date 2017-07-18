Джессика Альба ждет третьего ребенка

Фото: AmericaRU.com
36-летняя Альба также является матерью для двух дочерей: 9-летней Онор Мэри и 5-летней Хейвен Гарнер. Вместе с заявлением о своей новой беременности актриса выложила очаровательное видео с дочерьми, которые держат воздушные шары.
Подозрения о пополнении в семье Альбы и Уоррена начали распространяться после того, во время их недавнего отдыха на Гавайях актриса носила только свободные платья и пила безалкогольные коктейли.
Джессика Альба выпускает свою серию экологичных товаров, включая косметику. Несколько месяцев назад она прекратила выпуск некоторых продуктов после жалоб клиентов и судебных разбирательств.
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