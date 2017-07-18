Джессика Альба ждет третьего ребенка

18 июля 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/115591

Голливудская актриса и бисзневумен Джессика Альба (Jessica Alba) вновь беременна – она ждет своего третьего ребенка с мужем Кэшем Уорреном. Об этом объявила она в понедельник в Instagram.36-летняя Альба также является матерью для двух дочерей: 9-летней Онор Мэри и 5-летней Хейвен Гарнер. Вместе с заявлением о своей новой беременности актриса выложила очаровательное видео с дочерьми, которые держат воздушные шары.Подозрения о пополнении в семье Альбы и Уоррена начали распространяться после того, во время их недавнего отдыха на Гавайях актриса носила только свободные платья и пила безалкогольные коктейли.Джессика Альба выпускает свою серию экологичных товаров, включая косметику. Несколько месяцев назад она прекратила выпуск некоторых продуктов после жалоб клиентов и судебных разбирательств.