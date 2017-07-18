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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАмериканский певец R. Kelly удерживает женщин против их воли в своих культах
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Американский певец R. Kelly удерживает женщин против их воли в своих культах


Американский певец R. Kelly удерживает женщин против их воли в своих культах
Фото: AmericaRU.com
Три бывших участника окружения заявляют, что знаменитый американский R&B-исполнитель R. Kelly проводит оскорбительный культ, при этом удерживает девушек против их воли. Родители говорят, что певец «разрушает семьи».

Отец одной из девушек из Мемфиса рассказывает, что вначале это выглядит как поддержка будущей карьеры молодой певицы. «Я всегда был поклонником R. Kelly. Мы попали к нему за кулисы во время концерта в казино Fantasy Springs Resort в Калифорнии. Он обещал помочь карьере моей 19-летней дочери. Он слушал ее компакт-диск и собирался помочь ей с записью альбома. Я был впечатлен», - говорит американец, имя которого не разглашается.

Позднее та же девушка попали за кулисы артиста в Атланте, и тот предложил ей полететь вместе в другой город. Девушка слышала о жалобах на домогательства со стороны певца, однако «не слишком беспокоилась». Два года спустя отец и муж девушки отчаянно пытаются вернуть ее в семью, утаивая имена. «Ей как будто промыли мозги», - говорят родные американки, которую они видели в последний раз в 2016 году.

Она до сих пор живет с R. Kelly и говорит, что у нее все в порядке, несмотря на то, что ее родители рассказывают полиции, что ее «держат против ее воли» в том, что они называют «культом».

Три бывших члена окружения певца - Шерил Мак, Китти Джонс и Асанте МакГи - рассказали подробности, подтверждающие худшие страхи родителей. Они заявляют, что шесть женщин живут в квартирах, арендуемых R. Kelly в Чикаго и пригороде Атланты, и он контролирует каждый аспект их жизни: диктует, что они едят, как они одеваются, когда они купаются, спят и как занимаются сексом.
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