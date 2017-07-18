Американский певец R. Kelly удерживает женщин против их воли в своих культах

Фото: AmericaRU.com
Отец одной из девушек из Мемфиса рассказывает, что вначале это выглядит как поддержка будущей карьеры молодой певицы. «Я всегда был поклонником R. Kelly. Мы попали к нему за кулисы во время концерта в казино Fantasy Springs Resort в Калифорнии. Он обещал помочь карьере моей 19-летней дочери. Он слушал ее компакт-диск и собирался помочь ей с записью альбома. Я был впечатлен», - говорит американец, имя которого не разглашается.
Позднее та же девушка попали за кулисы артиста в Атланте, и тот предложил ей полететь вместе в другой город. Девушка слышала о жалобах на домогательства со стороны певца, однако «не слишком беспокоилась». Два года спустя отец и муж девушки отчаянно пытаются вернуть ее в семью, утаивая имена. «Ей как будто промыли мозги», - говорят родные американки, которую они видели в последний раз в 2016 году.
Она до сих пор живет с R. Kelly и говорит, что у нее все в порядке, несмотря на то, что ее родители рассказывают полиции, что ее «держат против ее воли» в том, что они называют «культом».
Три бывших члена окружения певца - Шерил Мак, Китти Джонс и Асанте МакГи - рассказали подробности, подтверждающие худшие страхи родителей. Они заявляют, что шесть женщин живут в квартирах, арендуемых R. Kelly в Чикаго и пригороде Атланты, и он контролирует каждый аспект их жизни: диктует, что они едят, как они одеваются, когда они купаются, спят и как занимаются сексом.
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