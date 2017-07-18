Собака помогла спасти оленя, застрявшего в воде

Фото: AmericaRU.com
Марк Фрили (Mark Freeley) , владелец Шторма, английского золотистого ретривера, знает, что его пес добр и заботится о других, но в воскресенье утром Шторм действительно удивил нью-йоркца. «Шторм просто погрузился в воду, подплыл к оленю, затем осторожно взял его зубами за шею и начал тащить к берегу», - отметил Марк Фрили.
Американец записал видео спасения оленя во время прогулки со Штормом. Он увидел происходящее и не знал, чем все кончится. Как только оленя пес вытащил к берегу, Шторм улегся рядом со спасенным. «Он начал подталкивать его своим носом, а затем тянуть его, чтобы убедиться, что он в порядке», - говорит Фрили.
Он сразу же вызвал экспертов, чтобы проверить состояние оленя. Но животное испугалось собак и вновь полезло в воду. Начался второй раз спасения, на этот раз – с участием спасательной лиги острова. Люди использовали веревку, чтобы вернуть перепуганного оленя на сушу. Во время второго круга спасения Шторм явно переживал за своего подопечного.
Когда оленя удалось поместить в фургон спасателей, он был усыпан клещами и имел травму глаз. Сейчас его выхаживает специальная служба защиты животных Нью-Йорка.
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