Все больше республиканцев выступает против нового закона о здравоохранении

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Еще два республиканских сенатора заявили, что они выступают против замены предыдущего закона, который получил название Obamacare, республиканской версией, поскольку принятие законопроекта в нынешнем виде «невозможно». Майк Ли (Mike Lee) и Джерри Моран (Jerry Moran) заявляют, что новый план медстрахования не может охватить столько же, как предыдущий.
Республиканцы разделились по этому вопросу, а умеренно настроенные сенаторы обеспокоены последствиями для наиболее уязвимых групп. «К сожалению, теперь очевидно, что усилия по отмене и немедленной замене Obamacare не будут успешными», - сказал лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.
С двумя новыми противниками республиканцы получают 52 голоса больше не имеют достаточного количества голосов для передачи законопроекта на рассмотрения Сената.
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