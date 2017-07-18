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Все больше республиканцев выступает против нового закона о здравоохранении


Все больше республиканцев выступает против нового закона о здравоохранении
Фото: AmericaRU.com
Республиканцы теряют большинство в поддержке нового законопроекта о здравоохранении и медицинском страховании. Все больше сенаторов из партии нынешнего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) уходят в оппозицию.

Еще два республиканских сенатора заявили, что они выступают против замены предыдущего закона, который получил название Obamacare, республиканской версией, поскольку принятие законопроекта в нынешнем виде «невозможно». Майк Ли (Mike Lee) и Джерри Моран (Jerry Moran) заявляют, что новый план медстрахования не может охватить столько же, как предыдущий.

Республиканцы разделились по этому вопросу, а умеренно настроенные сенаторы обеспокоены последствиями для наиболее уязвимых групп. «К сожалению, теперь очевидно, что усилия по отмене и немедленной замене Obamacare не будут успешными», - сказал лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

С двумя новыми противниками республиканцы получают 52 голоса больше не имеют достаточного количества голосов для передачи законопроекта на рассмотрения Сената.
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