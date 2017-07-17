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Отзывчивость делает вас счастливее


Отзывчивость делает вас счастливее
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало связь между счастьем и совершением бескорыстных поступков. Когда человек помогает другому, у него активируется вентральный стриатум, область мозга, связанная с удовлетворением и системой вознаграждения.

Уже давно признано, что доброта увеличивает уровень счастья и эмоционального благополучия, что дает отзывчивым людям приятное чувство, известное в поведенческой экономике, как «согревающее тепло». Но пока ученые не уделяли внимание механизму, стоящему за корреляцией альтруизма и счастья. Недавно Филлип Тоблер (Phillipe Tobler) и Эрнст Фех (Ernst Fehr) из Цюрихского университета в Швейцарии провели эксперимент, целью которого было изучение того, что происходит внутри мозга человека, когда он принимает решение о благородном поступке.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications». Ученые предполагали, что отзывчивость не обязательно является интуитивным выбором, поскольку любое бескорыстное действие имеет свою цену. Когда мы делаем что-то для кого-то, то отдаем личные ресурсы, такие как время, энергия или деньги. Тем не менее, люди действуют бескорыстно, несмотря на затраты, и этот выбор, вероятно, объясняется мотивацией, обусловленной ожиданием «согревающего тепла».

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