Отзывчивость делает вас счастливее

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Уже давно признано, что доброта увеличивает уровень счастья и эмоционального благополучия, что дает отзывчивым людям приятное чувство, известное в поведенческой экономике, как «согревающее тепло». Но пока ученые не уделяли внимание механизму, стоящему за корреляцией альтруизма и счастья. Недавно Филлип Тоблер (Phillipe Tobler) и Эрнст Фех (Ernst Fehr) из Цюрихского университета в Швейцарии провели эксперимент, целью которого было изучение того, что происходит внутри мозга человека, когда он принимает решение о благородном поступке.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications». Ученые предполагали, что отзывчивость не обязательно является интуитивным выбором, поскольку любое бескорыстное действие имеет свою цену. Когда мы делаем что-то для кого-то, то отдаем личные ресурсы, такие как время, энергия или деньги. Тем не менее, люди действуют бескорыстно, несмотря на затраты, и этот выбор, вероятно, объясняется мотивацией, обусловленной ожиданием «согревающего тепла».
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