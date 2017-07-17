American Airlines заявили, что причиной эвакуации рейса не был метеоризм одного из пассажиров

Фото: AmericaRU.com
WNCN-ТВ сообщает, что пассажиры были эвакуированы с одного из рейсов в международном аэропорту Роли-Дарем в Северной Каролине после того, как некоторые из них испытали головные боли и тошноту, связанные со зловонным запахом в салоне. По словам станции, представитель аэропорта Роли-Дарем сказал, что запах исходил от пассажира, который «пустил газы».
Представитель American Airlines Росс Фейнштейн (Ross Feinstein) опроверг заявление о метеоризме. «Самолет из Шарлотты, который приземлился в 14:19 по восточному времени, в настоящее время не обслуживается из-за механической проблемы – запаха на борту. Но это не из-за метеоризма, как упоминалось ранее», - сказал Фейнштейн.
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