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Главная страница → Раздел: События/СкандалыAmerican Airlines заявили, что причиной эвакуации рейса не был метеоризм одного из пассажиров
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American Airlines заявили, что причиной эвакуации рейса не был метеоризм одного из пассажиров


American Airlines заявили, что причиной эвакуации рейса не был метеоризм одного из пассажиров
Фото: AmericaRU.com
Должностные лица авиакомпании American Airlines заявили, что причиной эвакуации рейса, вызванной неприятным запахом на борту самолета, была механическая ошибка, а не метеоризм.

WNCN-ТВ сообщает, что пассажиры были эвакуированы с одного из рейсов в международном аэропорту Роли-Дарем в Северной Каролине после того, как некоторые из них испытали головные боли и тошноту, связанные со зловонным запахом в салоне. По словам станции, представитель аэропорта Роли-Дарем сказал, что запах исходил от пассажира, который «пустил газы».

Представитель American Airlines Росс Фейнштейн (Ross Feinstein) опроверг заявление о метеоризме. «Самолет из Шарлотты, который приземлился в 14:19 по восточному времени, в настоящее время не обслуживается из-за механической проблемы – запаха на борту. Но это не из-за метеоризма, как упоминалось ранее», - сказал Фейнштейн.
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