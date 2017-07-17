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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесDisney назвала актерский состав Аладдина
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Disney назвала актерский состав «Аладдина»


Disney назвала актерский состав Аладдина
Фото: AmericaRU.com
Кажется, что слухи о том, что у Disney проблемы с подбором актерского состава «Аладдина» были еще более невероятными, чем езда на ковре-самолете. На фестивале D23 президент компании Walt Disney Pictures Шон Бэйли (Sean Bailey) разъяснил недоразумение.

Главного героя сыграет канадский актер египетского происхождения Мена Массуд (Mena Massoud), в то время как звезда «Могучих рейнджеров» Наоми Скотт (Naomi Scott) исполнит роль Жасмин. Уилл Смит (Will Smith) получил знаковую роль – Джина. Режиссером картины выступит Гай Ричи (Guy Ritchie), известный такими фильмами как «Меч короля Артура», «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола».

Съемки «Аладдина» начнутся в Лондоне в августе. Фильму еще предстоит найти злодея Джафара, ящерицу Яго, обезьяну Абу и тигра Раджу. «Аладдин» - одним из множества ремейков мультфильмов студии. В скором времени на экранах появятся «Король лев», «Мулан», «Дамбо» и другие.
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