Медовый месяц. Новобрачные похитили и изнасиловали женщину в мотеле

Фото: AmericaRU.com
Следователи говорят, что преступление произошло неделю назад в воскресенье Согласно сообщению полиции, что молодожены напали на женщину на парковку, пытаясь убрать ее машину с парковочного места. Они избили американцу, увезли ее в мотель и там изнасиловали. Когда пара отвлеклась, пострадавшей удалось сбежать и обратиться в полицию.
Новобрачных арестовали в магазине Walgreens, когда они пытались похитить содовую, поэтому паре афроамериканцев также светит обвинение в краже.
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