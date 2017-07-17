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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМедовый месяц. Новобрачные похитили и изнасиловали женщину в мотеле
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Медовый месяц. Новобрачные похитили и изнасиловали женщину в мотеле


Медовый месяц. Новобрачные похитили и изнасиловали женщину в мотеле
Фото: AmericaRU.com
Новобрачные из Джорджии Тимоти Лоу (Timothy Lowe) и Рашада Хорсли (Rashada Horsley), похоже, решили сделать свой медовый месяц незабываемым. Теперь они обвиняются в тяжелых уголовных преступлениях – похищении и изнасиловании женщины в Хиалие, штат Флорида.

Следователи говорят, что преступление произошло неделю назад в воскресенье Согласно сообщению полиции, что молодожены напали на женщину на парковку, пытаясь убрать ее машину с парковочного места. Они избили американцу, увезли ее в мотель и там изнасиловали. Когда пара отвлеклась, пострадавшей удалось сбежать и обратиться в полицию.

Новобрачных арестовали в магазине Walgreens, когда они пытались похитить содовую, поэтому паре афроамериканцев также светит обвинение в краже.
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