Искусственные подсластители не помогают похудеть

17 июля 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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Теория искусственных подсластителей проста: если вы используете их вместо сахара, вы получаете радость от сладких напитков и продуктов питания без получения лишних калорий, потенциального увеличения веса и связанных с этим проблем со здоровьем. Однако на практике оказалось, что заменители сахара не помогают сбрасывать вес.Два научных исследования касались воздействия аспартама и сукралозы. Нет никаких убедительных доказательств того, что эти подсластители помогают людям контролировать вес. Более того, есть свидетельства, что люди, которые регулярно потребляют эти подсластители, более склонны к развитию будущих проблем со здоровьем - хотя эти исследования не могут сказать, что эти проблемы вызваны подсластителями.Эффекты воздействия заменителей сахара на здоровье важны для изучения, потому что их используют многие люди. Другое исследование, опубликованное в начале этого года, показало, что четверть детей в США и 41% употребляют заменители сахара, причем большинство – хотя бы раз в день.В целом, в обзоре Canadian Medical Association Journal было охвачено 37 исследований на эту тему. И все они опровергли идею о пользе искусственных подсластителей.