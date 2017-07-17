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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИскусственные подсластители не помогают похудеть
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Искусственные подсластители не помогают похудеть


Искусственные подсластители не помогают похудеть
Фото: AmericaRU.com
Теория искусственных подсластителей проста: если вы используете их вместо сахара, вы получаете радость от сладких напитков и продуктов питания без получения лишних калорий, потенциального увеличения веса и связанных с этим проблем со здоровьем. Однако на практике оказалось, что заменители сахара не помогают сбрасывать вес.

Два научных исследования касались воздействия аспартама и сукралозы. Нет никаких убедительных доказательств того, что эти подсластители помогают людям контролировать вес. Более того, есть свидетельства, что люди, которые регулярно потребляют эти подсластители, более склонны к развитию будущих проблем со здоровьем - хотя эти исследования не могут сказать, что эти проблемы вызваны подсластителями.

Эффекты воздействия заменителей сахара на здоровье важны для изучения, потому что их используют многие люди. Другое исследование, опубликованное в начале этого года, показало, что четверть детей в США и 41% употребляют заменители сахара, причем большинство – хотя бы раз в день.

В целом, в обзоре Canadian Medical Association Journal было охвачено 37 исследований на эту тему. И все они опровергли идею о пользе искусственных подсластителей.
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