Искусственные подсластители не помогают похудеть

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Два научных исследования касались воздействия аспартама и сукралозы. Нет никаких убедительных доказательств того, что эти подсластители помогают людям контролировать вес. Более того, есть свидетельства, что люди, которые регулярно потребляют эти подсластители, более склонны к развитию будущих проблем со здоровьем - хотя эти исследования не могут сказать, что эти проблемы вызваны подсластителями.
Эффекты воздействия заменителей сахара на здоровье важны для изучения, потому что их используют многие люди. Другое исследование, опубликованное в начале этого года, показало, что четверть детей в США и 41% употребляют заменители сахара, причем большинство – хотя бы раз в день.
В целом, в обзоре Canadian Medical Association Journal было охвачено 37 исследований на эту тему. И все они опровергли идею о пользе искусственных подсластителей.
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