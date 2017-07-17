Грязь полезна для детей

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Джек Гилберт изучает микробные экосистемы. Он решил выяснить, какие именно риски связаны с тем, когда современные дети вступают в контакт с биологическим загрязнением. Оказалось, что большинство идея дезинфекции не работают. «Если пустышка упала на пол, и вы ее просто поднимаете, облизываете и даете ребенку», на самом деле это будет стимулировать иммунную систему ребенка», - отметил Гилберт.
Чрезмерные санитарные условия, отсутствие контакта с животными и использование дезинфекторов не помогают формировать иммунитет. Гиберт говорит, что наличие домашних животных может действительно быть полезным для здоровья ребенка, и для мытья рык достаточно теплой мыльной воды.
Гилберт указывает, что до тех пор, пока дети будут вакцинированы и есть правильную пищу, включающую овощи, им должно быть позволено «познавать мир», включая и грязь.
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