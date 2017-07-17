Больше 3 миллионов килограммов хот-догов изымают по всей Америке из-за осколков кости

17 июля 2017 года, 15:05

Фото: AmericaRU.com

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После того, как был обнаружены осколки кости в одном из популярных в США хот-догов, больше 3 миллионов килограммов продукта изымается из продажи по всей стране.Нью-йоркский мясокомбинат Marathon Enterprises Inc. в Бронксе отзывает огромный объем хот-догов и колбас в основном под торговой маркой Sabrett после того, как потребители нашли небольшие фрагменты кости в нескольких продуктов. По сообщению Министерства сельского хозяйства США, один из клиентов получил незначительную травму ротовой полости от осколка, попавшего в хот-дог.Товар, о котором идет речь, был произведен между 17 марта и 4 июля, с датой продажи в период с 19 июня по 6 октября 2017 года.Sabrett – один из самых популярных брендов хот-догов и сосисок в штате Нью-Йорк.