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Главная страница → Раздел: ЭкономикаБольше 3 миллионов килограммов хот-догов изымают по всей Америке из-за осколков кости
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Больше 3 миллионов килограммов хот-догов изымают по всей Америке из-за осколков кости


Больше 3 миллионов килограммов хот-догов изымают по всей Америке из-за осколков кости
Фото: AmericaRU.com
После того, как был обнаружены осколки кости в одном из популярных в США хот-догов, больше 3 миллионов килограммов продукта изымается из продажи по всей стране.

Нью-йоркский мясокомбинат Marathon Enterprises Inc. в Бронксе отзывает огромный объем хот-догов и колбас в основном под торговой маркой Sabrett после того, как потребители нашли небольшие фрагменты кости в нескольких продуктов. По сообщению Министерства сельского хозяйства США, один из клиентов получил незначительную травму ротовой полости от осколка, попавшего в хот-дог.

Товар, о котором идет речь, был произведен между 17 марта и 4 июля, с датой продажи в период с 19 июня по 6 октября 2017 года.

Sabrett – один из самых популярных брендов хот-догов и сосисок в штате Нью-Йорк.
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