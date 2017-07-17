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Илон Маск: искусственный интеллект – самый большой риск для человечества


Илон Маск: искусственный интеллект – самый большой риск для человечества
Фото: AmericaRU.com
«Искусственный интеллект - это самый большой риск, с которым мы сталкиваемся как цивилизация», - заявил в субботу президент Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk), выступая перед главами штатов в последний день летней встречи Ассоциации губернаторов США.

Бизнес-магнат участвовал в заседании по вопросам технологий и предпринимательства с губернатором штата Невада Брайеном Сандовалом, который является председателем Национальной ассоциации губернаторов.
Маск отметил, что одна из функций губернаторов Америки – предотвратить опасность, которую несет искусственный интеллект. По его словам, поскольку с помощью ИИ многие отрасли становятся полностью автономными, это несет угрозу не только потери рабочих мест, и но и безопасности страны.

«Роботы могут выполнять задачи быстрее и эффективнее, чем люди, но еще более опасно то, что они могут начать войну, делая фальшивые новости и подделывая учетные записи электронной почты, искажая информацию и манипулируя ею», - считает Маск.

Предприниматель отметил, что главы штатов должны начать с формирования регулирующего комитета, первой задачей которого будет разработка полного понимания работы ИИ. «Если ваш конкурент спешит построить ИИ, а вы этого не сделаете, это сокрушит вас. Но для использования таких технологий нужны общие правила, это поможет защитить всех», - сказал Маск.
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