Delta Airlines забрала у американки место в самолете и возместит только 30 долларов

Фото: AmericaRU.com
Коултер - консервативной комментатор, видный сторонник президента США Дональда Трампа, развязала в социальных сетях серию критических замечаний по поводу работы американской авиакомпании в отношении клиентов. Представители авиакомпании, по ее словам, ответили мизерной компенсацией.
По ее словам, инцидент произошел во время перелета из Нью-Йорка во Флориду. Политолог говорит, что ее попросили пересесть с заранее забронированного места на «менее желательное сидение без объяснений и извинений». Коултер раскритиковала персонал авиакомпании за плохое обслуживание клиентов.
Авиакомпания ответила на твиты Коултер с обещанием вернуть 30 долларов за предварительное бронирование места.
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