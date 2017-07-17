Delta Airlines забрала у американки место в самолете и возместит только 30 долларов

17 июля 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Энн Коултер (Ann Coulter) лишилась своего места на рейсе Delta Airlines. В ответ ей пообещали компенсацию за в размере 30 долларов.Коултер - консервативной комментатор, видный сторонник президента США Дональда Трампа, развязала в социальных сетях серию критических замечаний по поводу работы американской авиакомпании в отношении клиентов. Представители авиакомпании, по ее словам, ответили мизерной компенсацией.По ее словам, инцидент произошел во время перелета из Нью-Йорка во Флориду. Политолог говорит, что ее попросили пересесть с заранее забронированного места на «менее желательное сидение без объяснений и извинений». Коултер раскритиковала персонал авиакомпании за плохое обслуживание клиентов.Авиакомпания ответила на твиты Коултер с обещанием вернуть 30 долларов за предварительное бронирование места.