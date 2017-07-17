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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесУмер Джордж Ромеро, создатель культовых фильмов о зомби
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Умер Джордж Ромеро, создатель культовых фильмов о зомби


Умер Джордж Ромеро, создатель культовых фильмов о зомби
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 77 лет умер режиссер Джордж А. Ромеро (George A. Romero), автор легендарного фильма на тему зомби «Ночь живых мертвецов».

В 1968 году Ромеро обивал пороги студий, чтобы снять фильм ужасов. Никто в нем не заинтересовался, однако он сумел найти 114 тысяч долларов на съемку своего проекта. И хотя критики ругали фильм, зрители были загипнотизировали – кинотеатры ломились от толп, желающих посмотреть «Ночь живых мертвецов». Касса составила миллионы долларов, а Ромеро стал отцом целого жанра в кино – фильмов о зомби. Его влияние можно проследить и до сегодня, включая и популярный сериал «Ходячие мертвецы».

Ромеро выступил режиссером и других фильмов о зомби – «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвых» (1985), «Земля мертвых» (2005) и прочие.

Ромеро умер в воскресенье во сне после «короткой, но агрессивной битвы с раком легких», согласно семейному заявлению.

«Он взял образ зомби, который до этого был укоренен в Карибском бассейне, и превратил его в метафору для всех видов вещей в американской культуре», - сказал Лео Брауди, профессор университета Южной Каролины.
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