Умер Джордж Ромеро, создатель культовых фильмов о зомби

17 июля 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 77 лет умер режиссер Джордж А. Ромеро (George A. Romero), автор легендарного фильма на тему зомби «Ночь живых мертвецов».В 1968 году Ромеро обивал пороги студий, чтобы снять фильм ужасов. Никто в нем не заинтересовался, однако он сумел найти 114 тысяч долларов на съемку своего проекта. И хотя критики ругали фильм, зрители были загипнотизировали – кинотеатры ломились от толп, желающих посмотреть «Ночь живых мертвецов». Касса составила миллионы долларов, а Ромеро стал отцом целого жанра в кино – фильмов о зомби. Его влияние можно проследить и до сегодня, включая и популярный сериал «Ходячие мертвецы».Ромеро выступил режиссером и других фильмов о зомби – «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвых» (1985), «Земля мертвых» (2005) и прочие.Ромеро умер в воскресенье во сне после «короткой, но агрессивной битвы с раком легких», согласно семейному заявлению.«Он взял образ зомби, который до этого был укоренен в Карибском бассейне, и превратил его в метафору для всех видов вещей в американской культуре», - сказал Лео Брауди, профессор университета Южной Каролины.