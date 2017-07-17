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На шоссе 29 грузовик сбил 87-летнего американца


На шоссе 29 грузовик сбил 87-летнего американца
Фото: AmericaRU.com
В Хоупвелле, штат Нью-Джерси, на трассе 29 погиб 87-летний пешеход Джон Кроули (John Crowley). Он погиб в результате аварии – его сбил грузовик с прицепом.

Кроули шел со своей пожилой женой вдоль края оживленной трассы. Согласно отчету местной полиции, грузовик сбил 87-летнего пешехода на пересечении 29-го шоссе и въезда в поселок. Американец был поражен прицепом, когда водитель попытался избежать столкновения. Кроули отвезли в местную больницу, где он и умер.

Неясно, с какой целью пожилая пара шла пешком вдоль шоссе, имеющем высокий трафик. Женщина не пострадала.
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