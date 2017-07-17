На Землю обрушилась магнитная буря, северное сияние можно увидеть даже в Висконсине

Фото: AmericaRU.com
Авроры в средних широтах планеты появляются в результате солнечной вспышки и возникшего в результате потока частиц. Вспышка выпустила волну солнечного ветра, который достигает Земли через несколько дней. Когда эти частицы встречаются с магнитным полем планеты, можно наблюдать северные сияния красного и зеленого цвета.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований выпустило предупреждение о том, что текущая геомагнитная буря имеет статус «умеренной» - 2 балла из 5.
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