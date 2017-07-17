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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа Землю обрушилась магнитная буря, северное сияние можно увидеть даже в Висконсине
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На Землю обрушилась магнитная буря, северное сияние можно увидеть даже в Висконсине


На Землю обрушилась магнитная буря, северное сияние можно увидеть даже в Висконсине
Фото: AmericaRU.com
Сегодня ночью жители Висконсина и некоторых других регионов США могут увидеть ночью северное сияние – между 10 вечера и часом ночи, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Это связано с тем, что Земля проходит через волну солнечного ветра средней мощности.

Авроры в средних широтах планеты появляются в результате солнечной вспышки и возникшего в результате потока частиц. Вспышка выпустила волну солнечного ветра, который достигает Земли через несколько дней. Когда эти частицы встречаются с магнитным полем планеты, можно наблюдать северные сияния красного и зеленого цвета.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований выпустило предупреждение о том, что текущая геомагнитная буря имеет статус «умеренной» - 2 балла из 5.
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