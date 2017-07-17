Мощное наводнение убило в Аризоне 5 детей и 4 взрослых

Фото: AmericaRU.com
Спасатели обыскивали леса и все прибрежные территории в Пейсоне, также 40 местных жителей организовали несколько спасательных бригад. У поиску уцелевших привлекли вертолеты. Наводнение затронуло популярный пруд для туристов в лесах Тонто в центральной части штата.
Самому младшему из погибших детей – 2 года. Жертвы были среди группы людей, приехавших на отдых к пруду недалеко от Пейсона в летнем лагере. Еще один мальчик 13 лет остается пропавшим без вести.
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