Невесты остались без свадебных платьев из-за закрытия магазинов

Фото: AmericaRU.com
Через несколько дней после закрытия десятков магазинов Alfred Angelo Bridal без предупреждения, невесты и их близкие пытаются достать платья. Компания, которая закрыла 61 магазин и планирует подавать заявление о банкротстве, рассердила клиентов и оставила сотрудников в беде. Адвокат, рассматривающий дело, говорит, что она получила более 7 тысяч писем. Чтобы помочь тем, кто не может получить свои платья, некоторые бывшие невесты теперь предлагают свои наряды бесплатно.
Сотрудники магазина Alfred Angelo в Талсе, штат Оклахома, открылись в пятницу, чтобы помочь невестам получить свои платья. Те, кому не повезло, ушли к конкурентам, некоторые из которых предлагают скидки клиентам Alfred Angelo.
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