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Невесты остались без свадебных платьев из-за закрытия магазинов


Невесты остались без свадебных платьев из-за закрытия магазинов
Фото: AmericaRU.com
В конце прошлой недели компания Alfred Angelo Bridal закрыла все свои магазины, оставив тысячи невест по всей территории Соединенных Штатов без платьев, за которые они уже заплатили.

Через несколько дней после закрытия десятков магазинов Alfred Angelo Bridal без предупреждения, невесты и их близкие пытаются достать платья. Компания, которая закрыла 61 магазин и планирует подавать заявление о банкротстве, рассердила клиентов и оставила сотрудников в беде. Адвокат, рассматривающий дело, говорит, что она получила более 7 тысяч писем. Чтобы помочь тем, кто не может получить свои платья, некоторые бывшие невесты теперь предлагают свои наряды бесплатно.

Сотрудники магазина Alfred Angelo в Талсе, штат Оклахома, открылись в пятницу, чтобы помочь невестам получить свои платья. Те, кому не повезло, ушли к конкурентам, некоторые из которых предлагают скидки клиентам Alfred Angelo.

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