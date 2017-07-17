Британский хирург обнаружил в глазу женщины 27 контактных линз

17 июля 2017 года, 10:50

Фото: AmericaRU.com

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В прошлом году при попытке прооперировать пациентку британские офтальмологи сделали шокирующее открытие: у женщины в глазах находились 27 контактных линз.Как сообщает Optometry Today, 67-летняя пациентка сказала, что не знала, что линзы все еще там. Она заявила хирургам, что чувствует дискомфорт, но думала, что это из-за сухости глаз и ее возраста. Женщина отправилась на операцию по удалению катаракты, и в операционной была обнаружена «голубоватая масса» из 17 контактных линз, которые все склеились. После дальнейшего обследования нашли еще 10 линз.Хирургия катаракты была отложена. Представитель учреждения здравоохранения отметил, что существует высокий риск заражения. Пациентка носила одноразовые контактные линзы в течение 35 лет, но нерегулярно приходила на прием офтальмолога. Она не сообщила о каких-либо симптомах, которые могут быть связаны с присутствием линз в глазу. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.