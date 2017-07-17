BBC назвал Джоди Уиттакер следующим Доктором Кто

Фото: AmericaRU.com
Сериал, в котором снимается звезда «Чужих на районе», покажут во всем мире, в том числе на BBC One в Великобритании и на BBC America в США. Он по-прежнему является одним из самых продаваемых на международном уровне. «Я в восторге от начала этого эпического путешествия с Крисом и каждым поклонником сериала на этой планете. Я должна помнить всех, кем я была до этого, чтобы шагнуть вперед и принять все, за что представляет Доктор: надежду. Я не могу ждать», - сказала Уиттакер.
Уиттакер заменит Питера Капальди (Peter Capaldi ), который в 2013 году стал 12-м Доктором Кто. В январе этого года он заявил, что пришло время двигаться вперед.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Любительница селфи принесла ущерб выставке в размере 200 тысяч долларов →
- На съемках «Ходячих мертвецов» погиб каскадер →
- Джулианна Хаф раскрыла правду о свадьбе с Бруксом Лайком →
- Шайя ЛаБаф во время ареста кричал расистские призывы →
- Новый фильм Квентина Тарантино покажет убийства Чарльза Мэнсона →
- Видео, посвященное Полу Уокеру, стало самым просматриваемым на Youtube за всю историю →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115553
http://www.americaru.com/news/115553