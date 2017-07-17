BBC назвал Джоди Уиттакер следующим Доктором Кто

17 июля 2017 года, 10:32

Фото: AmericaRU.com

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Телеканал BBC назвал Джоди Уиттакер (Jodie Whittaker) 13-м Доктором Кто. Она первая женщина, которая исполнит роль повелителя времени, одного из самых знаковых персонажей научной фантастики.Сериал, в котором снимается звезда «Чужих на районе», покажут во всем мире, в том числе на BBC One в Великобритании и на BBC America в США. Он по-прежнему является одним из самых продаваемых на международном уровне. «Я в восторге от начала этого эпического путешествия с Крисом и каждым поклонником сериала на этой планете. Я должна помнить всех, кем я была до этого, чтобы шагнуть вперед и принять все, за что представляет Доктор: надежду. Я не могу ждать», - сказала Уиттакер.Уиттакер заменит Питера Капальди (Peter Capaldi ), который в 2013 году стал 12-м Доктором Кто. В январе этого года он заявил, что пришло время двигаться вперед.